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Ванат відзначився дублем у товариському матчі Жирони

Олександр Булава — 29 липня 2026, 22:16
Ванат відзначився дублем у товариському матчі Жирони
Жирона

Іспанська Жирона зіграла результативний спаринг з Каcтельйоном. Зустріч завершилась з рахунком 3:3.

Дублем за каталонців відзначився український нападник Владислава Ванат, ще один гол в активі Браяна Хіля.

Зазначимо, що Ванат відіграв увесь другий тайм, Олександр Пищур вийшов на 63-й хвилині, а український голкіпер Владислав Крапивцов відіграв першу половину зустрічі.

Товариський матч
29 липня

Жирона – Кастельйон 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 4 Хіль, 1:1 – 31 Санчес, 1:2 – 39 Гарсія, 2:2 – 67 Ванат, 3:2 – 85 Ванат, 3:3 – 89 Нзанда

Нагадаємо, що каталонці вилетіли з елітного дивізіону Іспанії за підсумками сезону-2025/26, посівши передостаннє 19-те місце (41 набраний бал у 38-ми турах).

Раніше повідомлялося, що український форвард Олександр Пищур дебютував за Жирону.

Жирона Владислав Ванат

Жирона

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