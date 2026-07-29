Ванат відзначився дублем у товариському матчі Жирони

Іспанська Жирона зіграла результативний спаринг з Каcтельйоном. Зустріч завершилась з рахунком 3:3.

Дублем за каталонців відзначився український нападник Владислава Ванат, ще один гол в активі Браяна Хіля.

⚽️ 66’ EMPATA EL GIRONA! GOOOOOOL DE VANAT!



Girona FC 2-2 @CDCastellon pic.twitter.com/ltsbq7LA2X — Girona FC (@GironaFC) July 29, 2026

Зазначимо, що Ванат відіграв увесь другий тайм, Олександр Пищур вийшов на 63-й хвилині, а український голкіпер Владислав Крапивцов відіграв першу половину зустрічі.

Товариський матч

29 липня

Жирона – Кастельйон 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 4 Хіль, 1:1 – 31 Санчес, 1:2 – 39 Гарсія, 2:2 – 67 Ванат, 3:2 – 85 Ванат, 3:3 – 89 Нзанда

Нагадаємо, що каталонці вилетіли з елітного дивізіону Іспанії за підсумками сезону-2025/26, посівши передостаннє 19-те місце (41 набраний бал у 38-ми турах).

Раніше повідомлялося, що український форвард Олександр Пищур дебютував за Жирону.