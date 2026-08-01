Жирона разом із Ванатом, Піщуром і Крапивцовим зазнала розгромної поразки від Арсенала у спарингу
У суботу, 1 серпня, каталонська Жирона розгромно поступилася лондонському Арсеналу в товариському поєдинку.
Зустріч завершилася із рахунком 1:4.
"Каноніри" переломили хід зустрічі на свою користь вже в середині першого тайму, коли завдяки забитим м'ячам Гаверца та Цоліса рахунок став 2:0.
На початку другої 45-хвилинки "біло-червоні" спробували змінити такий розвиток подій, й Мартінес, використавши передачу від Кіма, забив гол, утім, пізніше команда Мікеля Артети ще двічі розписалася у воротах "жиронців".
Жирона (Іспанія) – Арсенал (Англія) 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 16 Гаверц, 0:2 – 30 Цоліс, 1:2 – 50 Мартінес, 1:3 – 53 Даунман, 1:4 – 55 Габріел Жезус
Зауважимо, що у складі каталонського колективу в цьому поєдинку виступили майже всі українські легіонери, окрім Віктора Циганкова.
Центрфорвард Віктор Ванат вийшов на поле з перших хвилин, але вже на 61-й хвилині був замінений на свого земляка Олександра Піщура. Український воротар Владислав Крапивцов з'явився на полі після 60-й хвилини та замінив біля рамки воріт Пауло Гассанігу.
Від статистичного порталу Sofascore українські легіонери отримали: Ванат – 6,6 бала, Піщур та Крапивцов по 6,5 бала кожен.
Нагадаємо, що раніше Ванат відзначився дублем у товариському матчі Жирони.