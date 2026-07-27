Жирона продовжила контракт із конкурентом Ваната

Каталонська Жирона оголосила про продовження контракту із ветераном команди у лінії нападу Крістіаном Стуані.

Про це інформує клубний сайт.

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не повідомляються.

STUANI 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣



El davanter uruguaià amplia una temporada el seu contracte amb el Girona 👏



🔗 https://t.co/ai1WqBAlVW pic.twitter.com/2sYcrj4K4o — Girona FC (@GironaFC) July 27, 2026

Раніше 39-річний форвард заявляв, що хоче закінчити кар'єру в іспанському клубі, допомігши Жироні повернутися у Ла Лігу.

Стуані виступає за "біло-червоних" із липня 2017-го. Відтоді провів у футболці Жирони 311 матчів, у яких відзначився 147 голами та 12 асистами.

Нагадаємо, що каталонці вилетіли з елітного дивізіону Іспанії за підсумками сезону-2025/26, посівши передостаннє 19-те місце (41 набраний бал у 38-ми турах). Гірші справи були лише в останнього Реал Ов'єдо (29 очок).

Раніше повідомлялося, що український форвард Олександр Пищур дебютував за Жирону.