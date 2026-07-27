Жирона продовжила контракт із конкурентом Ваната
Каталонська Жирона оголосила про продовження контракту із ветераном команди у лінії нападу Крістіаном Стуані.
Про це інформує клубний сайт.
Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не повідомляються.
Раніше 39-річний форвард заявляв, що хоче закінчити кар'єру в іспанському клубі, допомігши Жироні повернутися у Ла Лігу.
Стуані виступає за "біло-червоних" із липня 2017-го. Відтоді провів у футболці Жирони 311 матчів, у яких відзначився 147 голами та 12 асистами.
Нагадаємо, що каталонці вилетіли з елітного дивізіону Іспанії за підсумками сезону-2025/26, посівши передостаннє 19-те місце (41 набраний бал у 38-ми турах). Гірші справи були лише в останнього Реал Ов'єдо (29 очок).
Раніше повідомлялося, що український форвард Олександр Пищур дебютував за Жирону.