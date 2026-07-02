Тоналі: Роберто Де Дзербі став ключовим фактором переходу в Тоттенгем
Сандро Тоналі
Newcastle United
Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі відзначив роль головного тренера Тоттенгема Роберто Де Дзербі в своєму переході до команди.
Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Безумовно, Роберто Де Дзербі став ключовим фактором мого переходу в Тоттенгем. Він відіграв величезну роль. Мені вже не терпиться розпочати роботу під його керівництвом".
Тоттенгем завершує трансфер півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.
Нагадаємо, що півзахисник Вест Гема Матеус Фернандеш підписав контракт із Тоттенгемом за рекордні для клубу 85 млн фунтів стерлінгів.