Тоналі: Роберто Де Дзербі став ключовим фактором переходу в Тоттенгем

Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі відзначив роль головного тренера Тоттенгема Роберто Де Дзербі в своєму переході до команди.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Безумовно, Роберто Де Дзербі став ключовим фактором мого переходу в Тоттенгем. Він відіграв величезну роль. Мені вже не терпиться розпочати роботу під його керівництвом".

Тоттенгем завершує трансфер півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.

Нагадаємо, що півзахисник Вест Гема Матеус Фернандеш підписав контракт із Тоттенгемом за рекордні для клубу 85 млн фунтів стерлінгів.