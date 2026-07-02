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Тоналі: Роберто Де Дзербі став ключовим фактором переходу в Тоттенгем

Володимир Слюсарь — 2 липня 2026, 16:30
Тоналі: Роберто Де Дзербі став ключовим фактором переходу в Тоттенгем
Сандро Тоналі
Newcastle United

Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі відзначив роль головного тренера Тоттенгема Роберто Де Дзербі в своєму переході до команди.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Безумовно, Роберто Де Дзербі став ключовим фактором мого переходу в Тоттенгем. Він відіграв величезну роль. Мені вже не терпиться розпочати роботу під його керівництвом".

Тоттенгем завершує трансфер півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.

Нагадаємо, що півзахисник Вест Гема Матеус Фернандеш підписав контракт із Тоттенгемом за рекордні для клубу 85 млн фунтів стерлінгів.

Тоттенгем Сандро Тоналі

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