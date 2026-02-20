Тоттенгем може повернути Почеттіно – інсайдер

Аргентинський наставник Маурісіо Почеттіно готовий повернутись до керма англійського Тоттенгема.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

За інформацією відомого інсайдера, наразі між клубом і тренером йде процес перемовин.

Також "шпори" не проти побачити на містку першої команди Роберто Де Дзербі, якого нещодавно було звільнено з французького Марселя.

Зазначається, що лондонський клуб хотів укласти угоду з колишнім коучем донецького Шахтаря ще два роки тому.

Раніше повідомлялось, що декілька представників ради директорів Тоттенгема прагнуть повернення Почеттіно у тренерське крісло "шпор".

Також була інформація, що 53-річний фахівець може закамбечити в англійський колектив після чемпіонату світу-2026, куди він повезе збірну США. У рамках групового раунду американська національна команда зіграє проти Парагваю (13 червня), Австралії (19 червня) та ще один поєдинок проведе 26 червня. Суперник наразі невідомий.

Нагадаємо, що Почеттіно керував Тоттенгемом протягом 2014-2019 років, провівши на чолі клубу 293 матчі.

Відзначимо, що 14 лютого 2026 року англійський клуб очолив Ігор Тудор.