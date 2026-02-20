Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем може повернути Почеттіно – інсайдер

Софія Кулай — 20 лютого 2026, 12:05
Тоттенгем може повернути Почеттіно – інсайдер
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Аргентинський наставник Маурісіо Почеттіно готовий повернутись до керма англійського Тоттенгема.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

За інформацією відомого інсайдера, наразі між клубом і тренером йде процес перемовин.

Також "шпори" не проти побачити на містку першої команди Роберто Де Дзербі, якого нещодавно було звільнено з французького Марселя.

Зазначається, що лондонський клуб хотів укласти угоду з колишнім коучем донецького Шахтаря ще два роки тому.

Раніше повідомлялось, що декілька представників ради директорів Тоттенгема прагнуть повернення Почеттіно у тренерське крісло "шпор".

Також була інформація, що 53-річний фахівець може закамбечити в англійський колектив після чемпіонату світу-2026, куди він повезе збірну США. У рамках групового раунду американська національна команда зіграє проти Парагваю (13 червня), Австралії (19 червня) та ще один поєдинок проведе 26 червня. Суперник наразі невідомий.

Нагадаємо, що Почеттіно керував Тоттенгемом протягом 2014-2019 років, провівши на чолі клубу 293 матчі.

Відзначимо, що 14 лютого 2026 року англійський клуб очолив Ігор Тудор.

Читайте також :
Почеттіно: Ніколи не став би тренувати Барселону
Тоттенгем Маурісіо Почеттіно

Тоттенгем

Вразив до сліз: зірковий футболіст АПЛ зробив сюрприз юному фанату із рідкісним захворюванням
Ігор Тудор став головним тренером Тоттенгема
Екстренер Ювентуса очолить Тоттенгем – Романо
Почеттіно може повернутись у тренерське крісло Тоттенгема – інсайдер
Тоттенгем звільнив головного тренера

Останні новини