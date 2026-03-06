Тоттенгем продовжив свою чорну смугу, переписавши історію клубу

Лондонський Тоттенгем поступився в домашньому матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелесу (1:3) й ця поразка стала історичною для клубу.

Про це повідомляє Football on TNT Sports.

"Шпори" продовжили свою безвиграшну серію в АПЛ до 11 поєдинків. За цей період вони чотири рази зіграли внічию та зазнали семи поразок.

Це найгірший результат в історії лондонського клубу. Раніше найдовша безвиграшна серія в чемпіонаті складала 10 матчів і це відбулось ще в сезоні-1993/1994.

Зазначимо, що також Тоттенгем мав неприємну подібну серію в минулій кампанії. Проте тоді "шпори" зупинились на позначці в сім поєдинків.

Свою останню перемогу в АПЛ лондонці здобули ще наприкінці 2025 року. 28 грудня вони на виїзді переграли Крістал Пелес.

Свій наступний поєдинок у чемпіонаті підопічні Ігора Тудора проведуть 15 березня. Їхнім суперником буде Ліверпуль.