Фернандеш став гравцем лондонського Тоттенгема

Півзахисник Вест Гема Матеус Фернандеш підписав контракт із лондонським Тоттенгемом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни угоди не розголошуються. За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу португальського хавбека становила 44 мільйони фунтів стерлінгів (близько 50 мільйонів євро), а видання Sky Sports зазначає, що перехід обійшовся у рекордні для клубу 85 мільйонів фунтів.

"Я вже давно захоплююся Матеусом, адже він поєднує майстерність у володінні м'ячем з інтенсивністю та інтелектом, які так важливі для того стилю гри, який ми прагнемо демонструвати. Незважаючи на свій вік, він уже має чималий досвід виступів у Прем'єр-лізі та продемонстрував високу майстерність і стабільність на цьому рівні. Матеус впевнено почувається під тиском, вміє вести м'яч уперед, багато працює на користь команди та має сміливість приймати рішення у складних ситуаціях. Я вважаю, що це ідеальне середовище для його подальшого розвитку, і з нетерпінням чекаю на початок нашої співпраці", – прокоментував прихід Матеуса головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі.

Минулого сезону-2025/2026 португальський хавбек зіграв за Вест Гем 42 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 5 забитих м'ячів та 5 гольових передач. Додам, що він є вихованцем лісабонського Спортинга. Також за його спиною 1 матч за збірну Португалії та 41 гра за національні команди різних вікових категорій.

Нагадаємо, що наступним до складу лондонського Тоттенгема може доєднатися півзахисник Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі. Раніше повідомлялося, що "Сороки" оцінюють італійського хавбека у 115 млн євро.