Рекордний трансфер в історії клубу: Тоттенгем підпише хавбека збірної Італії
Сандро Тоналі
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Тоттенгем завершує трансфер півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби узгодили перехід, також є згода самого гравця.
Це буде трансферний рекорд клубу. "Шпори" заплатять за італійця більше, ніж за перехід Матеуша Фернандеша з Вест Гема (85 млн фунтів).
Сандро перейшов до Ньюкасла з Мілана в липні 2023 року за 70 млн євро, ставши найдорожчим італійцем в історії. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029-го.
У сезоні-2025/26 Тоналі зіграв у 53 матчах за клуб у всіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.