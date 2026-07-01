Рекордний трансфер в історії клубу: Тоттенгем підпише хавбека збірної Італії

Тоттенгем завершує трансфер півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби узгодили перехід, також є згода самого гравця.

Це буде трансферний рекорд клубу. "Шпори" заплатять за італійця більше, ніж за перехід Матеуша Фернандеша з Вест Гема (85 млн фунтів).

Сандро перейшов до Ньюкасла з Мілана в липні 2023 року за 70 млн євро, ставши найдорожчим італійцем в історії. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029-го.

У сезоні-2025/26 Тоналі зіграв у 53 матчах за клуб у всіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.