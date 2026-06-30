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Фернандеш перейде до Тоттенгема під час літнього трансферного вікна – ЗМІ

Володимир Слюсарь — 30 червня 2026, 21:16
Фернандеш перейде до Тоттенгема під час літнього трансферного вікна – ЗМІ
Матеус Фернандеш
IMAGO

Півзахисник Вест Гема Матеус Фернандеш перейде до Тоттенгема.

Про це повідомляє The Athletic.

"Шпори" зробили найвищу пропозицію у розмірі 85 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 98,8 мільйонів євро) гарантованої виплати, і 21-річний португалець ухвалив рішення приєднатися до них.

Фернандеш був одним із лідерів Вест Гема в сезоні-2025/26, зігравши 36 матчів у чемпіонаті, де відзначився 3 голами та 4 результативними передачами.

Тоттенгем за підсумками сезону посів 17-те місце, за крок від вильоту до Чемпіоншипу. Вест Гем завершив 18-м й перейшов до нижчої ліги.

Нагадаємо, що голкіпер Бернлі та збірної Словаччини Мартін Дубравка став гравцем "шпор".

Також Тоттенгем планує зробити нову пропозицію щодо трансферу півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Вест Гем Тоттенгем

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