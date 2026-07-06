Тоттенгем оголосив про рекордний трансфер у своїй історії

Центральний півзахисник Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі став гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Умови та терміни дії контракту з Тоналі не розголошуються. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 117 мільйонів євро, що робить 26-річного італійця найдорожчим підписанням у історії Тоттенгема.

Тоналі виступав за Ньюкасл з літа 2023 року, коли "Сороки" віддали за нього Мілану понад 60 мільйонів євро. За цей час хавбек провів за клуб 110 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 10 асистами.

Майже весь перший сезон він пропустив через дискваліфікацію за участь у незаконних ставках. Також на рахунку Тоналі 4 голи в 32 матчах за збірну Італії.