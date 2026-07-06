Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем оголосив про рекордний трансфер у своїй історії

Олег Дідух — 6 липня 2026, 13:15
Тоттенгем оголосив про рекордний трансфер у своїй історії
Сандро Тоналі
ФК Тоттенгем

Центральний півзахисник Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі став гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Умови та терміни дії контракту з Тоналі не розголошуються. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 117 мільйонів євро, що робить 26-річного італійця найдорожчим підписанням у історії Тоттенгема.

Тоналі виступав за Ньюкасл з літа 2023 року, коли "Сороки" віддали за нього Мілану понад 60 мільйонів євро. За цей час хавбек провів за клуб 110 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 10 асистами.

Майже весь перший сезон він пропустив через дискваліфікацію за участь у незаконних ставках. Також на рахунку Тоналі 4 голи в 32 матчах за збірну Італії.

Ньюкасл Тоттенгем Сандро Тоналі

Сандро Тоналі

Тоналі: Роберто Де Дзербі став ключовим фактором переходу в Тоттенгем
Рекордний трансфер в історії клубу: Тоттенгем підпише хавбека збірної Італії
Манчестер Сіті готовий виділити 110 млн євро за лідера Ньюкасла
Тоттенгем націлився на трансфер хавбека збірної Італії
Ньюкасл виставив "космічний" цінник за свого лідера, яким цікавиться низка грандів АПЛ

Останні новини