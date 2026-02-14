Ігор Тудор став головним тренером Тоттенгема
Хорватський фахівець Ігор Тудор став новим головним тренером лондонського Тоттенгема.
Про це повідомив офіційний сайт "шпор".
Тудор поставив свій підпис під контрактом, розрахованим до кінця поточного сезону. Фінансові деталі угоди не повідомляються.
"Для мене велика честь приєднатися до цього клубу в такий важливий момент.
Я розумію відповідальність, яку на мене покладено, і мій фокус чіткий – забезпечити стабільність у наших виступах та виходити на кожен матч із переконанням у власних силах.
У складі є якісні футболісти, і моє завдання – організувати гру, додати команді енергії та якомога швидше покращити результати", – прокоментував призначення Тудор.
Під час ігрової кар'єри Тудор двічі вигравав Серію A у складі Ювентуса та виступав за національну збірну Хорватії.
Тренерську роботу розпочав у хорватському Хайдуку, де його підопічним був українець Артем Мілевський. Тудор також очолював ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай, Удінезе, Верону, Марсель, Лаціо, Ювентус.
27 жовтня 2025 року Тудор був звільнений з посади головного тренера Ювентуса. Натомість місце на тренерському містку Тоттенгема звільнилося 11 лютого 2026 року після відставки Томаса Франка.