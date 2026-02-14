Ігор Тудор став головним тренером Тоттенгема

Хорватський фахівець Ігор Тудор став новим головним тренером лондонського Тоттенгема.

Про це повідомив офіційний сайт "шпор".

Тудор поставив свій підпис під контрактом, розрахованим до кінця поточного сезону. Фінансові деталі угоди не повідомляються.

"Для мене велика честь приєднатися до цього клубу в такий важливий момент.

Я розумію відповідальність, яку на мене покладено, і мій фокус чіткий – забезпечити стабільність у наших виступах та виходити на кожен матч із переконанням у власних силах.

У складі є якісні футболісти, і моє завдання – організувати гру, додати команді енергії та якомога швидше покращити результати", – прокоментував призначення Тудор.