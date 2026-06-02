Збірна Туреччини опублікувала заявку на ЧС-2026

Олег Дідух — 2 червня 2026, 18:21
Тренерський штаб збірної Туреччини з футболу визначився із заявкою команди з 26 гравців на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Туреччини.

Воротарі: Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед), Мерт Гюнок (Фенербахче), Угурджан Чакир (Галатасарай).

Захисники: Абдюлькерім Бардакджи (Галатасарай), Чаглар Сьоюнджю (Фенербахче), Ерен Ельмали (Галатасарай), Ферді Кадиоглу (Брайтон), Меріх Демірал (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Озан Кабак (Гоффенгайм), Самет Акайдин (Різеспор), Зекі Челік (Рома).

Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кекчю (Бешикташ), Саліх Озджан (Боруссія Д).

Нападники: Арда Гюлер (Реал), Бариш Йилмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт), Деніз Гюль (Порту), Ірфан Кахведжі (Касимпаша), Кенан Йилдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу, Огуз Айдин (обидва – Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай).

На груповому етапі ЧС-2026 Туреччина зіграє з США, Парагваєм і Австралією, яка опублікувала свою заявку напередодні.

