Збірна Туреччини опублікувала заявку на ЧС-2026
Тренерський штаб збірної Туреччини з футболу визначився із заявкою команди з 26 гравців на чемпіонат світу 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Туреччини.
Воротарі: Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед), Мерт Гюнок (Фенербахче), Угурджан Чакир (Галатасарай).
Захисники: Абдюлькерім Бардакджи (Галатасарай), Чаглар Сьоюнджю (Фенербахче), Ерен Ельмали (Галатасарай), Ферді Кадиоглу (Брайтон), Меріх Демірал (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Озан Кабак (Гоффенгайм), Самет Акайдин (Різеспор), Зекі Челік (Рома).
Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кекчю (Бешикташ), Саліх Озджан (Боруссія Д).
Нападники: Арда Гюлер (Реал), Бариш Йилмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт), Деніз Гюль (Порту), Ірфан Кахведжі (Касимпаша), Кенан Йилдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу, Огуз Айдин (обидва – Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай).
На груповому етапі ЧС-2026 Туреччина зіграє з США, Парагваєм і Австралією, яка опублікувала свою заявку напередодні.