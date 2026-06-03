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Лукаку став п'ятим найкращим бомбардиром в історії збірних

Володимир Слюсарь — 3 червня 2026, 08:22
Лукаку став п'ятим найкращим бомбардиром в історії збірних
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападник Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку забив свій 90-й гол у кар'єрі за національну команду та увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів в історії збірних.

Про це повідомляє L'Equipe.

Футболіст відзначився взяттям воріт у матчі проти Хорватії, який завершився перемогою бельгійців із рахунком 2:0. Гравець вийшов на заміну на 73-й хвилині та збільшив перевагу своєї команди наприкінці зустрічі, провівши свій 90-й м'яч у 125 зіграних поєдинках.

Сам Ромелу завдяки цьому голу зумів випередити Роберта Левандовського у списку найкращих бомбардирів.

Найкращі бомбардири в історії збірних

  1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 143 голи
  2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 116 голів
  3. Алі Даеї (Іран) – 108 голів
  4. Сунілу Чхетрі (Індія) – 95 голів
  5. Ромелу Лукаку (Бельгія) – 90 голів

Нагадаємо, що Бельгія визначилася з остаточною заявкою на чемпіонат світу-2026.

Пізніше головний тренер національної збірної Бельгії Руді Гарсія пояснив, чому включив до заявки Ромелу Лукаку.

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