Лукаку став п'ятим найкращим бомбардиром в історії збірних

Нападник Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку забив свій 90-й гол у кар'єрі за національну команду та увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів в історії збірних.

Про це повідомляє L'Equipe.

Футболіст відзначився взяттям воріт у матчі проти Хорватії, який завершився перемогою бельгійців із рахунком 2:0. Гравець вийшов на заміну на 73-й хвилині та збільшив перевагу своєї команди наприкінці зустрічі, провівши свій 90-й м'яч у 125 зіграних поєдинках.

Сам Ромелу завдяки цьому голу зумів випередити Роберта Левандовського у списку найкращих бомбардирів.

Найкращі бомбардири в історії збірних

Кріштіану Роналду (Португалія) – 143 голи Ліонель Мессі (Аргентина) – 116 голів Алі Даеї (Іран) – 108 голів Сунілу Чхетрі (Індія) – 95 голів Ромелу Лукаку (Бельгія) – 90 голів

Нагадаємо, що Бельгія визначилася з остаточною заявкою на чемпіонат світу-2026.

Пізніше головний тренер національної збірної Бельгії Руді Гарсія пояснив, чому включив до заявки Ромелу Лукаку.