Лукаку став п'ятим найкращим бомбардиром в історії збірних
Нападник Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку забив свій 90-й гол у кар'єрі за національну команду та увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів в історії збірних.
Про це повідомляє L'Equipe.
Футболіст відзначився взяттям воріт у матчі проти Хорватії, який завершився перемогою бельгійців із рахунком 2:0. Гравець вийшов на заміну на 73-й хвилині та збільшив перевагу своєї команди наприкінці зустрічі, провівши свій 90-й м'яч у 125 зіграних поєдинках.
Сам Ромелу завдяки цьому голу зумів випередити Роберта Левандовського у списку найкращих бомбардирів.
Найкращі бомбардири в історії збірних
- Кріштіану Роналду (Португалія) – 143 голи
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 116 голів
- Алі Даеї (Іран) – 108 голів
- Сунілу Чхетрі (Індія) – 95 голів
- Ромелу Лукаку (Бельгія) – 90 голів
Нагадаємо, що Бельгія визначилася з остаточною заявкою на чемпіонат світу-2026.
Пізніше головний тренер національної збірної Бельгії Руді Гарсія пояснив, чому включив до заявки Ромелу Лукаку.