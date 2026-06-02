Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Останній танець Модрича. Названо заявку Хорватії на ЧС-2026

Олег Дідух — 2 червня 2026, 20:32
Останній танець Модрича. Названо заявку Хорватії на ЧС-2026
Лука Модрич
Getty Images

Тренерський штаб збірної Хорватії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Хорватського футбольного союзу.

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Домінік Котарскі (Копенгаген), Івор Пандур (Халл Сіті)

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Дує Чалета-Цар (Реал Сосьєдад), Йосіп Шутало (Аякс), Йосіп Станішич (Баварія), Марін Понграчич (Фіорентина), Крістіан Якіч (Аугсбург), Мартін Ерліч (Мідтьюлланд), Лука Вушкович (Гамбург)

Півзахисники: Лука Модрич (Мілан), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Сучич (Реал Сосьєдад), Мартін Батуріна (Ком), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Петар Сучич (Інтер), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка)

Нападники: Іван Перішич (ПСВ), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашалич (Орландо Сіті), Петар Муса (Даллас), Ігор Матанович (Фрайбург)

Нагадаємо, ЧС-2026 може стати прощальним турніром легендарного Луки Модрича, який планує незабаром оголосити про завершення кар'єри. Суперниками Хорватії по груповому етапу ЧС-2026 будуть Англія, Панама та Гана.

Збірна Хорватії з футболу Лука Модрич Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Хорватії з футболу

Збірна Хорватії оголосила заявку на ЧС-2026
Збірна Хорватії вийшла на чемпіонат світу
Хорватія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027
Румунія переграла Австрію, Данія – Грецію, Чехія програла Фарерським островам у кваліфікації ЧС-2026
Італія та Ізраїль влаштували гольову феєрію у кваліфікації чемпіонату світу 2026, Данія розгромила Грецію

Останні новини