Останній танець Модрича. Названо заявку Хорватії на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Хорватії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Хорватського футбольного союзу.

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Домінік Котарскі (Копенгаген), Івор Пандур (Халл Сіті)

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Дує Чалета-Цар (Реал Сосьєдад), Йосіп Шутало (Аякс), Йосіп Станішич (Баварія), Марін Понграчич (Фіорентина), Крістіан Якіч (Аугсбург), Мартін Ерліч (Мідтьюлланд), Лука Вушкович (Гамбург)

Півзахисники: Лука Модрич (Мілан), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Сучич (Реал Сосьєдад), Мартін Батуріна (Ком), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Петар Сучич (Інтер), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка)

Нападники: Іван Перішич (ПСВ), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашалич (Орландо Сіті), Петар Муса (Даллас), Ігор Матанович (Фрайбург)

Нагадаємо, ЧС-2026 може стати прощальним турніром легендарного Луки Модрича, який планує незабаром оголосити про завершення кар'єри. Суперниками Хорватії по груповому етапу ЧС-2026 будуть Англія, Панама та Гана.