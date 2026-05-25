Тренер збірної Іспанії пояснив відсутність гравців Реала в заявці на ЧС-2026

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте пояснив відсутність гравців мадридського Реала у заявці національної команди на чемпіонат світу-2026.

Його слова передає MundoDeportivo.

Спеціаліст наголосив, що клубна приналежність футболістів під час формування складу не має для нього жодного значення.

"Я не дивлюся на те, з якого клубу походять гравці. У мене немає такого містечкового менталітету, який може бути в деяких уболівальників. Для мене це не становить особливого інтересу. Я не можу нікому давати поради, лише прошу, щоб футболісти відчували кольори цієї країни, як вони вже це роблять", – заявив де ла Фуенте.

Нагадаємо, що збірна Іспанії оголосила заявку на ЧС-2026, в якій не було жодного гравця Реала.