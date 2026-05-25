Збірна Іспанії оголосила заявку на ЧС-2026 без жодного гравця Реала

Тренерський штаб збірної Іспанії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

Склад збірної Іспанії:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Девід Райя (Арсенал), Хоан Гарсія (Барселона).

Унаї Сімон (Атлетик), Девід Райя (Арсенал), Хоан Гарсія (Барселона). Захисники: Марк Кукурелья (Челсі), Алекс Грімальдо (Баєр Леверкузен), Пау Кубарсі (Барселона), Емерік Лапорт (Атлетик), Марк Пубіль (Атлетико), Ерік Гарсія (Барселона), Маркос Льоренте (Атлетико), Педро Порро (Тоттенгем).

Марк Кукурелья (Челсі), Алекс Грімальдо (Баєр Леверкузен), Пау Кубарсі (Барселона), Емерік Лапорт (Атлетик), Марк Пубіль (Атлетико), Ерік Гарсія (Барселона), Маркос Льоренте (Атлетико), Педро Порро (Тоттенгем). Півзахисники: Педрі (Барселона), Фабіан (ПСЖ), Субіменді (Арсенал), Гаві (Барселона), Родріго (Манчестер Сіті), Алекс Баена (Атлетико), Меріно (Арсенал).

Педрі (Барселона), Фабіан (ПСЖ), Субіменді (Арсенал), Гаві (Барселона), Родріго (Манчестер Сіті), Алекс Баена (Атлетико), Меріно (Арсенал). Нападники: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ольмо (Барселона), Ніко (Атлетик), Єремі Піно (Кристал Пелес), Ферран (Барселона), Борха Іглесіас (Сельта), Віктор Муньйос (Осассуна), Ламіне Ямал (Барселона).

Нагадаємо, збірна Іспанії кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі E, випередивши Туреччину, Грузію та Болгарію. На груповому етапі чемпіонату світу іспанці зіграють проти Кабо-Верде (15 червня), Саудівської Аравії (21 червня) та Уругваю (27 червня).

Нагадаємо, що нещодавно збірна Норвегії також оголосила заявку на чемпіонат світу-2026.