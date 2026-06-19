Публічно оголосила про смерть батька Мессі: аргентинську телеведучу звільнили за фейкову новину

В Аргентині вибухнув гучний медійний скандал навколо родини Ліонеля Мессі. Відома телеведуча Флоренсія Пенья була змушена залишити свою роботу після того, як у прямому ефірі заявила про смерть батька легендарного футболіста.

Інцидент стався під час трансляції програми на аргентинському телеканалі Luzu TV. Саме в цей час збірна Аргентини проводила свій стартовий матч на чемпіонаті світу-2026 проти Алжиру, який завершився переконливою перемогою чинних чемпіонів світу з рахунком 3:0. Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі, який оформив хеттрик.

Під час матчу камери зафіксували емоційний момент, коли 38-річний капітан аргентинців не стримав сліз після одного із забитих м'ячів. Саме це й стало приводом для шокуючої заяви телеведучої.

"Я не хочу повідомляти погані новини, але батько Мессі щойно помер. Посеред чемпіонату світу йому доведеться поїхати".

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Новина миттєво розлетілася соцмережами та викликала хвилю паніки серед уболівальників. Однак уже незабаром родина Мессі виступила з офіційною заявою та спростувала інформацію про смерть Хорхе Мессі.

У зверненні сім'я повідомила, що батько футболіста справді має проблеми зі здоров'ям, але перебуває під наглядом лікарів і його стан поступово покращується.

Після хвилі критики Пенья опублікувала публічне вибачення та взяла на себе відповідальність за інцидент.

"Я прошу вибачення у родини Мессі за жахливий біль, який, я впевнена, їм довелося пережити. Мені соромно, що я стала причиною цих страждань".

Ведуча пояснила, що отримала інформацію під час прямого ефіру від продюсерської команди та повірила в її достовірність, однак визнала, що це не виправдовує її помилки.

Згодом телеканал також підтвердив звільнення всіх осіб, які були причетні до поширення неперевіреної інформації. Крім того, канал навіть втратив 10 крупних спонсорів, які фінансували студію, тому цей скандал боляче вдарив по кишені Luzu TV.

Нагадаємо, напередодні Мессі зрівнявся за кількістю голів, забитих на чемпіонатах світу, з німцем Мірославом Клозе. Тепер на рахунку обох зірок футболу по 16 голів.

Лідер збірної Аргентини також став третім найстаршим автором гола в історії ЧС. Крім того, Мессі став першим футболістом, який зіграв на шести Мундіалях, і найстаршим автором хеттрику.