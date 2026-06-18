Мессі сяє, Роналду провалюється: вічні конкуренти більше не на одному рівні

Хет-трик Ліонеля Мессі в ворота Алжиру та безнадійний виступ Кріштіану Роналду в матчі з ДР Конго настільки контрастують, що в це складно повірити.

Протистояння, на якому виросли мільйони фанатів по всьому світу, завершено?

Здається, що так.

Але не тільки у персональних кондиціях вікових зірок справа. Їхні тренери та команди теж дуже по-різному підготувалися до чемпіонату світу-2026.

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Після нічиєї 1:1 між Португалією та ДР Конго повісити всіх собак на 41-річного Кріштіану Роналду дуже легко.

Як вже сказав провідний телеексперт Франції Даніель Ріоло: "Португалія грала з десятьма футболістами і стовпом попереду".

Схожим був і заголовок The Independent: "Десять людей і статуя".

0 голів, 0 асистів, 0 ударів в площину воріт, 0 обведень, 0 створених шансів - і цей список можна продовжувати, бо там всюди нулі.

Cristiano in 90 minutes vs DR Congo:



0 goals

0 assists

0 shots on target

0 chances created

0 big chances created

0 dribbles

0 ground duels won

0 fouls won



Cardio. pic.twitter.com/G5DMQWVl8p — StatMuse FC (@statmusefc) June 17, 2026

На тлі феноменального виступу Ліонеля Мессі з Алжиром, який забив 3 голи (ще 1 не зарахували через офсайд), падіння Роналду особливо болюче.

То він справді – "все"?

І чи дійсно Мессі "такий же, як 4 роки тому"?

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Правда така, що тренер Аргентини Ліонель Скалоні ідеально підготував команду до виступу з Мессі на ЧС, тоді як план тренера Португалії Роберто Мартінеса, якщо й існував, то провалився.

З перших хвилин матчу проти ДР Конго "Селессау" кинулися створювати перевантаження на лівому фланзі. Окрім Педру Нету й Нуну Мендеша туди також побігли Вітінья, Бруну Фернандеш; навіть Жоау Невеш зазирав.

Здавалося б, ось він, профіт – гол Невеша прийшов якраз після перевантаження зліва.

Але на довгій дистанції конголезці розібралися, а Португалія так звузилася, що виконала 57% пасів у першому таймі саме на лівому фланзі, а, наприклад, Бруну та Бернарду Сілва, який грав праворуч, не обмінялися жодним пасом.

До всього, флангова позиція заважала Бруну займатися тим, що він робить найкраще в МЮ – вести гру.

Чи змінилося щось в другому таймі? Ну так, з виходом Франсішку Консейсау те ж перевантаження перейшло на правий бік поля (47% пасів).

І все.

Чи доклався Роналду до того, що Португалія не створила нічого путнього біля воріт ДР Конго? Звісно, ще й як. Він не робив достатньої кількості пробіжок з глибини, аби дестабілізувати захист. Він не робив фейкових забігань, щоб відкрити простір для партнерів. Здебільшого CR7 просто стояв і вимагав м'яч в ноги, хоча до воріт було метрів 35-40. Це не давало команді глибину в нападі, а позбавляло її.

Разом з тим, хтозна, як би виглядала навіть ця версія Роналду, якби півзахист "Селессау" був краще розставленим і чіткіше доставляв м'яч до воріт.

До такого Роналду м'яч мають доставляти на блюдці, а цього не було.

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З іншого боку Ліонель Скалоні зробив абсолютно все, щоб Мессі почувався комфортно у складі Аргентини.

І не лише Скалоні, а й вся команда.

Ось типова атака Альбіселесте в матчі з Алжиром. Лео отримав вертикальний пас віж Родріго де Пауля між лініями та біжить вперед. А що роблять Лаутаро Мартінес та Тьяго Альмада? Вони рухаються паралельним курсом, знімаючи з ноги Лео по одному захиснику.

Аргентина займалася цим весь матч. Якщо Мессі рухався, по боках від нього бігли ще гравці, аби розчистити дорогу. Це й створювало ілюзію, ніби йому "все ще 30".

Авжеж, це вимагало видатної самовіддачі та витривалості від партнерів, але вони з виду охоче на це погоджувалися.

Мессі взагалі не грає у відборі і лише пальцем вказує Лаутаро, кого йому накривати – і найбільша зірка Серії А мчить туди, як зелений юнак.

Yang lain sibuk gedebag gedebug dengan pemain lawan, Messi diem dan nontonin doang, begitu dapet bola eh langsung ngacir, tendang dan gol 😭pic.twitter.com/DlZX2rWhvU — Tribun Milano (@TribunMilano) June 17, 2026

І це не лише благоговіння перед легендою (а воно, безумовно, існує в Аргентині), але й розуміння, що так для всіх буде краще. Бо Лео компенсує свою відсутність в захисті купою голів та створених моментів.

Натомість португальці не розуміють, яку саме роль Роналду виконує на полі, і це призводить до низки кривих посмішок та злих поглядів, які потім крутять оператори в слоу-мо.

Ось головна різниця - в одних є робочий план, а в інших нема.

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І лише на другому місці після загальнокомандних ситуацій йде питання персональної форми.

Поза сумнівом, Мессі зберігся краще.

2,5 року різниці – ціла прірва, коли вам обом біля 40; Лука Модрич збрехати не дасть.

У 39 Лео ще зберіг фірмові прискорення на короткі відстані, маневреність, видатний удар з 20 метрів. Що казати, якщо перед першим голом Алжиру він за 3 секунди торкнувся м'яча 6 разів? Хто з молодих так вміє?

Golazo de Messi llega el primer gol después de anular dos goles en fuera de juego argentina 1 Argelia 0 pic.twitter.com/qdbrpKKdj8 — ⵉⵜⵔⵉ ⵏⴰ ⵕⵉⴼ 🦅/ITHRI/ 🦅 /RIFIÑO 🐳🐳 (@W4JdkaNPAz7752) June 17, 2026

Скалоні покладається на сильні сторони Мессі, бо вони досі впадають в око навіть профану.

Натомість індивідуальний перфоманс Роналду найкраще підсумовує ось цей момент. Невеш та Консейсау знайшли простір праворуч, і Кріштіану спершу логічно потягнув за собою Акселя Туанзебе, відкривши позицію для Бруну.

Ще секунда – і лідер МЮ розстріляв би ворота. Але раптом Кріш відскочив назад, за ним – Шансель Мбемба, і замість спокійного удару з 11 метрів отримали ось це.

Це epic fail.

🚨Ronaldo gol atacağım diye Portekizi harcıyor !



🚨Bruno Fernandes müsait pozisyonda bencil Ronaldo araya girip rezil bir vuruşla topu dışarı atıyor.#portugal pic.twitter.com/8eJa2lid7s — GalaSpace (@GalaSpace1905) June 17, 2026

Можливо, Роналду взагалі не варто було їхати на ЧС в такому стані. Дуже можливо.

Але що ясно точно – якщо вже він тут, команда та тренер повинні допомогти Крішу хоч в пусті ворота забити, аби якось скрасити цей момент. Натомість цього немає. Аргентина приїхала на ЧС з місією, а от Португалія ні про що таке й не чула.