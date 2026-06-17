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Колишній арбітр ФІФА проаналізував грубий фол Мессі в матчі Аргентина – Алжир

Денис Шаховець — 17 червня 2026, 11:35
Колишній арбітр ФІФА проаналізував грубий фол Мессі в матчі Аргентина – Алжир
Getty Images

Відомий у минулому футбольний арбітр Олег Орехов, який обслуговував єврокубкові матчі, в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" проаналізував суперечливий епізод матчу 1-го туру групового етапу чемпіонату світу 2026 Аргентина – Алжир (3:0).

За словами фахівця, момент, в якому Ліонель Мессі грубо сфолив проти Манді в першому таймі, не тягнув на вилучення. Водночас Орехов вважає, що зірковий аргентинець все ж міг отримати "гірчичник".

"На мою думку, цей фол не тягнув на червону картку. Там не було агресії, не було умисного порушення правил. Це фол з необережності. Жовту – так, можна було показати, але не червону. Це моя думка", – сказав Орехов.

Натомість експерт ESPN Недум Оноуха вважає, що Мессі мав бути вилученим за це порушення правил:

"Це червона, вважаю, момент змарнували. Повтор виглядав погано, а у трансляції сказали: "Класно бачити, як Мессі пресингує"

Нагадаємо, головний арбітр зустрічі поляк Шимон Марциняк не став карати Мессі карткою за те порушення. В підсумку Ліонель оформив хет-трик, принісши чинним чемпіонам світу розгромну перемогу на старті турніру.

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