Колишній арбітр ФІФА проаналізував грубий фол Мессі в матчі Аргентина – Алжир

Відомий у минулому футбольний арбітр Олег Орехов, який обслуговував єврокубкові матчі, в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" проаналізував суперечливий епізод матчу 1-го туру групового етапу чемпіонату світу 2026 Аргентина – Алжир (3:0).

За словами фахівця, момент, в якому Ліонель Мессі грубо сфолив проти Манді в першому таймі, не тягнув на вилучення. Водночас Орехов вважає, що зірковий аргентинець все ж міг отримати "гірчичник".

"На мою думку, цей фол не тягнув на червону картку. Там не було агресії, не було умисного порушення правил. Це фол з необережності. Жовту – так, можна було показати, але не червону. Це моя думка", – сказав Орехов.

Натомість експерт ESPN Недум Оноуха вважає, що Мессі мав бути вилученим за це порушення правил:

"Це червона, вважаю, момент змарнували. Повтор виглядав погано, а у трансляції сказали: "Класно бачити, як Мессі пресингує"

Нагадаємо, головний арбітр зустрічі поляк Шимон Марциняк не став карати Мессі карткою за те порушення. В підсумку Ліонель оформив хет-трик, принісши чинним чемпіонам світу розгромну перемогу на старті турніру.