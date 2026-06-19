Родина Мессі опублікувала заявку щодо стану здоров’я батька Ліонеля

Родина нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі опублікувала заяву щодо стану здоров'я батька та агента футболіста — Хорхе Мессі.

Про це повідомляє La Nacion.

У заяві підтверджується, що 68-річний Хорхе Мессі зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям.

"Наразі він перебуває під наглядом лікарів, одужує та демонструє позитивну динаміку з огляду на стан, у якому він перебуває. У зв'язку з повідомленнями, чутками та спекуляціями, що поширювалися протягом останніх годин, родина бажає висловити глибоке занепокоєння щодо відсутності тактовності, поваги та дискретності, з якими деякі особи поставилися до суто приватної сімейної справи.

Лише найближчі родичі Хорхе володіють достовірною та точною інформацією про його стан. Тому будь-які версії, заяви чи відомості, які не надходять безпосередньо від сім'ї або через її офіційні канали, не слід вважати правдивими чи достовірними.

У такі моменти ми просимо проявити відповідальність, розсудливість і людяність. Здоров'я людини та спокій її близьких не повинні ставати предметом спекуляцій чи безвідповідальної уваги з боку медіа. Ми щиро вдячні за численні слова підтримки, поваги та турботи, які отримали, і просимо поважати приватність, конфіденційність та особистий простір Хорхе, а також усієї його родини протягом цього періоду", – йдеться в заяві.