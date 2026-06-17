Стало відомо, чому Мессі заплакав у матчі проти Алжиру

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі заплакав у матчі проти Алжиру через серйозні проблеми батька зі здоров'ям, стан якого погіршився цього тижня.

Про це повідомив журналіст Едуардо Фейнманн.

"У батька проблеми зі здоров'ям. Він погано почувається вже досить давно. Коли я кажу "давно", я маю на увазі кілька місяців, ще з минулого року... У Хорхе Мессі досить серйозні проблеми зі здоров'ям. І саме цього тижня виникли певні ускладнення, через які його стан трохи погіршився. Мессі дуже важко переживає це все всередині".

Нагадаємо, що Ліонель Мессі після матчу проти збірної Алжиру на чемпіонаті світу-2026 заявив, що його сльози після першого забитого голу "не мають відношення до футболу".

Зазначимо, що в першому турі чемпіонату світу-2026 року збірна Аргентини обіграла Алжир 3:0. Мессі оформив у цьому матчі хет-трик. Він наздогнав Мірослава Клозе та тепер ділить із німцем звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу – по 16 голів.