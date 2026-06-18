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Мессі, Мбаппе та Кейн – головні фаворити на Золоту бутсу чемпіонату світу-2026

Станіслав Лисак — 18 червня 2026, 15:16
Мессі, Мбаппе та Кейн – головні фаворити на Золоту бутсу чемпіонату світу-2026
Ліонель Мессі
Getty Images

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі увійшов до переліку головних фаворитів на нагороду "Золота бутса" чемпіонату світу-2026 після першого кола змагань.

8-разовий володар Золотого м'яча відзначився хет-триком у ворота Алжиру та вийшов на перше місце в заліку найкращих голеодорів світової першості.

На думку ліцензованого букмекера betking лідер "Альбіселесте" наразі має шанси 4,50 до 1 на завоювання особистої нагороди.

Головним претендентом на звання головного бомбардиру мундіалю залишається нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, на успіх якого можна поставити з коефіцієнтом 4,00. Його головним суперником має стати форвард збірної Англії Гаррі Кейн – 4,25.

Зауважимо, що Мессі наразі є одноосібним лідером бомбардирської гонки з 3 голами, по 2 м'ячі в першому колі змагань забили Кейн, Мбаппе, а також швед Ясін Аярі, представник США Фоларін Балогун, німець Кай Гаверц, норвежець Ерлінг Голанд та новозеландець Елайджа Джаст.

Друге коло змагань розпочнеться вже в четвер, 18 червня, матчами квартетів A та B.

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