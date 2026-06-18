Мессі, Мбаппе та Кейн – головні фаворити на Золоту бутсу чемпіонату світу-2026

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі увійшов до переліку головних фаворитів на нагороду "Золота бутса" чемпіонату світу-2026 після першого кола змагань.

8-разовий володар Золотого м'яча відзначився хет-триком у ворота Алжиру та вийшов на перше місце в заліку найкращих голеодорів світової першості.

На думку ліцензованого букмекера betking лідер "Альбіселесте" наразі має шанси 4,50 до 1 на завоювання особистої нагороди.

Головним претендентом на звання головного бомбардиру мундіалю залишається нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, на успіх якого можна поставити з коефіцієнтом 4,00. Його головним суперником має стати форвард збірної Англії Гаррі Кейн – 4,25.

Зауважимо, що Мессі наразі є одноосібним лідером бомбардирської гонки з 3 голами, по 2 м'ячі в першому колі змагань забили Кейн, Мбаппе, а також швед Ясін Аярі, представник США Фоларін Балогун, німець Кай Гаверц, норвежець Ерлінг Голанд та новозеландець Елайджа Джаст.

Друге коло змагань розпочнеться вже в четвер, 18 червня, матчами квартетів A та B.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.