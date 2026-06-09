Додасть "перцю": президент Ла Ліги оцінив можливе повернення Моурінью у Реал

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас не приховав свого захвату від можливого повернення Жозе Моурінью у мадридський Реал.

Його цитує Mundo Deportivo.

Очільник іспанської першості переконаний, що такі тренери як "Особливий" та Жузеп Гвардіола додали б місцевому чемпіонату "перцю" та веселощів у грі.

"Весело. Повернення Моурінью здається мені дуже веселим. Я не збираюся оцінювати спортивну складову, але завжди говорив, що мені подобалася ліга, коли в ній були Моурінью та Гвардіола – вони додавали багато "перцю". Ми всі чудово знаємо Жозе, і він точно влаштує яскраве шоу", – заявив Тебас.

Нагадаємо, що у поверненні португальського фахівця особисто зацікавлений чинний президент клубу Флорентіно Перес, який переміг на виборах. Він вже анонсував призначення Моурінью на посаду головного тренера.

Раніше була інформація, що "Особливий" вже узгодив контракт із мадридським клубом, а також заговорив про перший трансфер Реала на наступний сезон-2026/27.

Зазначається, що "вершкові" виплатять Бенфіці солідні гроші за перехід 63-річного спеціаліста. У його тренерський штаб у Реалі може увійти клубна легенда.