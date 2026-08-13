Лунін оцінив свою гольову передачу у контрольному спарингу Реала

Український воротар Андрій Лунін висловився про перемогу мадридського Реала у товариському матчі проти Депортиво, у якому відзначився асистом.

Його слова передає AS.

Поєдинок закінчився мінімальною звитягою мадридців (1:0). Лунін далеко викинув м'яч рукою прямісінько у зону Брахіма Діаса, який став автором єдиного голу у зустрічі.

"Дуже хороший матч, чудова атмосфера і хороший стадіон. Усе дуже красиво. Це допомагає нам підготуватися до Ла Ліги. Ми все ще на передсезонній підготовці. Це було цілком природно після кутового. Ловиш і намагаєшся швидко вийти", – заявив Лунін.

27-річний голкіпер сподівається, що проведе чудовий рік під керівництвом нового тренера "вершкових" Жозе Моурінью.

Додамо, що у минулому сезоні-2025/26 Лунін відіграв 12 матчів, у яких пропустив 21 гол і провів один "сухий" поєдинок.

Також українець зізнався, що команді подобається працювати під пильним оком "Особливо", який вже впровадив низку правил у Реалі, щоб покращити дисципліну мадридців.

Перший офіційний матч Моурінью після повернення у Мадрид відбудеться 22 серпня. Це буде виїзна гра проти Еспаньйола у Ла Лізі-2026/27 (о 22:30 за київським часом).