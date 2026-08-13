Блискуча передача рукою: Лунін відзначився асистом у товариському матчі Реала

У середу, 12 серпня, мадридський Реал мінімально переміг Депортиво (1:0) у товариському матчі.

Великий внесок у таку звитягу "вершкових" зробив Андрій Лунін, який захищав володіння команди із перших секунд.

Під завісу першого тайму український голкіпер відзначився асистом на Брахіма Діаса. 27-річний воротар забрав м'яч до рук та сильно викинув рукою його у зону, де був марокканський вінгер. Діас обробив передачу, протягнув м'яч та розмочив нулі на табло.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Лунін записує у свій актив гольову передачу. Андрій асистував у поєдинку Ла Ліги проти Осасуни, коли віддав результативний пас на Вінісіуса Жуніора.

Українець допоміг мадридському колективу здобути третю перемогу у чотирьох останніх контрольних спарингах. Попереду у команди Жозе Моурінью ще товариська гра проти німецького Шальке (16 серпня о 18:00 за київським часом).

Свій перший офіційний поєдинок Моурінью після повернення до керма Реала проведе 22 серпня, коли на виїзді зіграє проти Еспаньйола. Зустріч у межах 1-го туру Ла Ліги-2026/27 розпочнеться о 22:30.

Раніше повідомлялося, що на Луніна претендує туринський Ювентус. Воротар "Королівського клубу" випереджає Анатолія Трубіна, який також фігурує у списках "старої синьйори".