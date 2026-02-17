Колесник цілком підходить для ДШВ, – Київський ТЦК відреагував на відео бійки гравця з військовослужбовцем

Також в органі військового управління України наголосили в постскриптумі, що "ФК

24-річний Колесник є вихованцем столичного Арсенала. Грав за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мирівка, Лівий Берег, а у 2025 приєднався до Колоса.

Цього сезону він провів 14 матчів за Колос-2 у Другій лізі і забив 6 голів. За кар'єру в УПЛ провів 17 матчів, згідно статистики Transfermarkt.

Зазначимо, що під час виступів за Минай гравець став учасником бійки проти футболістів російського Шинника. Подія сталася в січні 2023-го на зборах у Туреччині.