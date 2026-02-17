Колесник цілком підходить для ДШВ, – Київський ТЦК відреагував на відео бійки гравця з військовослужбовцем
Данило Колеснік
ФК Колос-2
Київський обласний ТЦК та СП виступив із заявою щодо відео за участю 24-річного нападника ковалівського Колоса-2 Данила Колесника, на якому було зафіксовано, як він вдарив військовослужбовця ТЦК.
Заява розміщена на фейсбуці органу військового управління.
"24-річний нападник ковалівського Колоса Данило Колесник напав на військовослужбовця ТЦК. Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська. Аби наші підрозділи, що боронять Україну, не відчували дефіциту особового складу".
У ТЦК зауважили, що Колесник не зміг пробитися до основної команди Колоса, проте за антропометричними даними цілком підходить для служби в десантно-штурмових військах.
"Ба більше, Колесник почав вихвалятися фактом побиття на своїй сторінці в Instagram, де також хизується своїм безтурботним життям. За своїми антропометричними даними нападник другої команди Колоса (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом".
"Дане відео Колесник уже видалив та закрив свою сторінку. Але у цифрову епоху важко приховати свої ганебні вчинки".
Дії футболіста протиставили вчинку скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували від участі на Олімпійських іграх через "шолом пам'яті" з портретами загиблих внаслідок агресії РФ атлетів. Також в ТЦК наголосили, що подібні вчинки грають на руку ворогу, чиєю метою є зрив мобілізації в Україні.
"Поки такі українські спортсмени як Владислав Гераскевич беруть участь в Олімпійських Іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини рф в Україні, інші, перебуваючи удома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу. А одна з головних цілей рф – це зрив мобілізації".
Також в органі військового управління України наголосили в постскриптумі, що "ФК Колос прийняв рішення звільнити Данила Колесника". Це підтверджено офіційною заявою ковалівського клубу.
24-річний Колесник є вихованцем столичного Арсенала. Грав за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мирівка, Лівий Берег, а у 2025 приєднався до Колоса.
Цього сезону він провів 14 матчів за Колос-2 у Другій лізі і забив 6 голів. За кар'єру в УПЛ провів 17 матчів, згідно статистики Transfermarkt.
Зазначимо, що під час виступів за Минай гравець став учасником бійки проти футболістів російського Шинника. Подія сталася в січні 2023-го на зборах у Туреччині.