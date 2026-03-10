Їх треба було буквально "вбивати", – "Залізний Майк" порівняв свою епоху з ерою Усика

Легендарний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) порівняв свою епоху боксу з ерою Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його цитує The Ring.

"Залізний Майк" зізнався, що із радістю б прийняв виклик від непереможеного українця, тоді як Евандер Холіфілд, на думку Майка, міг би дати хороший двобій Усику.

"Я б однозначно з радістю прийняв бій проти Усика. Холіфілд дав би йому чудовий поєдинок. Але то була інша ера. Щоб перемогти тих хлопців, їх треба було буквально "вбивати". Важко здолати таких бійців і при цьому не залишити на своєму обличчі жодної подряпини. Ми – бійці іншого типу. Сучасні боксери мають це розуміти", – заявив Тайсон.

Водночас 59-річний американський боксер запевнив, що ці дві епохи бійців сильно відрізняються. Хоча Тайсон виділив серед сучасних боксерів Усика, який є досить активним супертяжем сучасності.

"Ми були набагато активнішими за них. У мою епоху ми захищали титули по чотири рази на рік. Зараз ці хлопці захищають пояс раз на два роки. Хоча Усик досить активний як для сучасного важковаговика. Ми були "бойовими кіньми", які билися до кінця. І які б зневажливі речі я не говорив тоді — це було лише тому, що я з ними бився. Насправді я відчував безмежну повагу до кожного з тих хлопців, проти кого виходив у ринг", – додав "Залізний Майк".

Раніше Тайсон Ф'юрі припустив, як би могло закінчитись гіпотетичне протистояння Усика проти "Залізного Майка".

Відзначимо, що 23 травня 2026-го Олександр проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Ця зустріч стане однією із трьох останніх у кар'єрі українця.

Натомість двобій Тайсона проти Флойда Мейвезера-молодшого може не відбутись 25 квітня цього року. Востаннє Майк бився у листопаді 2024 року, коли поступився шоумену Джейку Полу.