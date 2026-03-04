Бій Тайсона та Мейвезера може не відбутися в квітні – інсайдер

Поєдинок 59-річного ексчемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона і 49-річного колишнього чемпіона світу у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера-молодшого може не відбутися 25 квітня в Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

За даними джерела, обізнаного з ситуацією, бій перенесуть на іншу дату.

"Багато говорилося про поєдинок між Майком Тайсоном і Флойдом Мейвезером-молодшим, який відбудеться 25 квітня в Конго, але, згідно з джерелом, обізнаним про плани, цей бій точно не відбудеться в цю дату. Він буде перенесений на пізніший термін, і, хоча може відбутися в Конго, місце проведення поки не визначено", — написав Рафаель.

Раніше повідомлялось, що Флойд проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса в Афінах.

Також на 19 вересня у Мейвезера запланований реванш з Менні Пак'яо. Флойд переконаний у своїй майбутній звитязі. Він вірить, що вдруге може здолати Пак'яо. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом американського боксера за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Мейвезер виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Конора Макгрегора. Тайсон бився у листопаді 2024 року, коли поступився шоумену Джейку Полу.