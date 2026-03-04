Це складне питання: Ф'юрі обрав переможця бою між Усиком та "Залізним Майком"

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) назвав переможця гіпотетичного бою між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Майком Тайсоном (50-7, 44 КО) у їхній найкращій формі.

Про це повідомляє Boxingnewsonline.

37-річний британець не зміг одразу дати однозначну відповідь на питання. Після нетривалих міркувань "Циганський король" все ж віддав перевагу "Залізному Майку".

"Це важкий вибір, якщо говорити про їхній пік. Але я поставлю на свого хлопця – Майка", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Майк Тайсон був абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні з 1987 по 1990 рік. Пояс WBC американець завоював у віці 20 років, ставши наймолодшим боксером, який ставав чемпіоном світу.

Олександр Усик спочатку став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а згодом двічі був абсолютом у гевівейті.

Свій наступний бій Усик проведе 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена. Його колишній суперник Тайсон Ф'юрі свій перший поєдинок після повернення на ринг проведе 11 квітня. Суперником британця буде росіянин Арсланбек Махмудов.