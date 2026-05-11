Непереможений боксер анонсував вихід у ринг, щоб кинути виклик Усику

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вчергове висловив бажання побитись з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), зробивши анонс щодо наступного бою українця.

Його слова передає iFL TV.

Німець заявив, що планує відвідати поєдинок чинного короля хевівейту з Ріко Верховеном. Після нього він хоче вийти на ринг і кинути виклик 3-разовому абсолюту.

"Спочатку Усик проведе бій з Ріко. Для фанатів боксу наш бій буде найбільшим, який він може влаштувати. Він бився з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі, Даніелем Дюбуа, і коли він переможе Ріко, чому б і ні? Кабаєл проти Усика в Німеччині. Я думаю, ми можемо легко розпродати стадіон. Він не згадував мене у великих інтерв'ю, адже моє ім'я не надто гучне, але занадто ризиковане. Я думаю, що він не боїться. Він великий спортсмен, я поважаю його. Він дуже хороший боксер", – сказав Кабаєл.

Агіт додав, що не планує влаштовувати треш-ток. Він хоче діяти гідно та врешті-решт добитись права на поєдинок з українцем.

"Для мене краще піти на спортивний виклик. Я хочу битися з найкращим, і Усик – найкращий. Будь ласка, дайте мені бій з Усиком, а не пояс. Для мене цікаво битися. А пояс дають лише тоді, коли ти перемагаєш. Я хочу битись з Усиком – це кращий поєдинок для вболівальників. Я думаю, що це найбільший бій, який ми можемо зараз провести. Я буду в Єгипті. Після бою я вийду на ринг. Можливо, я зроблю це як справжній джентльмен. Типу: "Будь ласка, чому б вам не влаштувати хороший бій для фанатів?" Без трештока. Мене так виховав батько. Я дуже шанобливий", – заявив німець.

Зазначимо, що Усик битиметься з Верховеном 23 травня у Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні виклик українцю кинув Тайсон Ф'юрі. Об'єднаний чемпіон світу вже відповів "Циганському королю" щодо потенційної трилогії.