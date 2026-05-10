Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Давай! Жадібне пузо, де завгодно: Усик відповів на заклик Ф'юрі провести трилогію

Олексій Мурзак — 10 травня 2026, 23:19
Давай! Жадібне пузо, де завгодно: Усик відповів на заклик Ф'юрі провести трилогію
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) відреагував на пропозицію колишнього чемпіона у гевівейті Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) провести третій бій, наголосивши, що він готовий прийняти виклик.

Відео із відповіддю українця з'явилося на акаунті голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

"Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія – де завгодно. Давай! Жадібне пузо – мій друг", – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Тайсоном Ф'юрі. У першому поєдинку українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, вперше ставши абсолютним чемпіоном гевівейту. У реванші, який відбувся у грудні 2024 року, Усик святкував перемогу одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що 11 квітня Ф'юрі повернувся в ринг, здолавши за підсумком 12 раундів росіянина Арсланбека Махмудова. Натомість Усик проведе бій 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Ф'юрі прагне трилогії з Усиком: Жадібне Пузо готове ще трохи поласувати кролятиною
Усик здивував заявою щодо бою з Верховеном: Все це шоу, весь світ – це шоу, а ми – актори
Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Пробігли разом пляжем під епічну музику: Усик і Джошуа повторили сцену з "Роккі"
Король Нілу: Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс від WBC

Останні новини