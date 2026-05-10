Давай! Жадібне пузо, де завгодно: Усик відповів на заклик Ф'юрі провести трилогію

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) відреагував на пропозицію колишнього чемпіона у гевівейті Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) провести третій бій, наголосивши, що він готовий прийняти виклик.

Відео із відповіддю українця з'явилося на акаунті голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

"Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія – де завгодно. Давай! Жадібне пузо – мій друг", – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Тайсоном Ф'юрі. У першому поєдинку українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, вперше ставши абсолютним чемпіоном гевівейту. У реванші, який відбувся у грудні 2024 року, Усик святкував перемогу одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що 11 квітня Ф'юрі повернувся в ринг, здолавши за підсумком 12 раундів росіянина Арсланбека Махмудова. Натомість Усик проведе бій 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена.