Тайсон без шансів програв Полу: відеоогляд поєдинку

У ніч на 16 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон (50-7, 44 КО) зазнав поразки в бою з 27-річним YouTube-блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Бій завершився одноголосним рішення суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).

Огляд поєдинку

За 8 раундів поєдинок Тайсон зумів завдати всього 97 ударів, з яких лише 18 були влучними, На противагу цьому, Джейк Пол завдав 278 ударів, з яких 78 досягли цілі.

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.