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Тайсон без шансів програв Полу: відеоогляд поєдинку

Станіслав Лисак — 16 листопада 2024, 08:24
Тайсон без шансів програв Полу: відеоогляд поєдинку
Getty Images

У ніч на 16 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон (50-7, 44 КО) зазнав поразки в бою з 27-річним YouTube-блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Бій завершився одноголосним рішення суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).

Огляд поєдинку

За 8 раундів поєдинок Тайсон зумів завдати всього 97 ударів, з яких лише 18 були влучними, На противагу цьому, Джейк Пол завдав 278 ударів, з яких 78 досягли цілі.

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

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Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.

Джейк Пол Майк Тайсон

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