Ф'юрі прагне трилогії з Усиком: Жадібне Пузо готове ще трохи поласувати кролятиною

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) звернувся до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха щодо можливої трилогії з Олександром Усиком (24-0, КО 15).

Відео зі зверненнями британця з'явились на акаунті Туркі у соцмережі Х.

Британський супертяж у традиційно для себе одіозному стилі заявив, що хоче вийти у ринг проти українця після битви проти Ентоні Джошуа.

"Я хочу реванш із Кроликом. Хочу його у Лондоні, у Лас-Вегасі або в Нью-Йорку, бейбі! Обіцяю тобі, Кролику, ти отримаєш своє. Жадібне Пузо йде на бенкет, і в меню – пиріг із кролятини. Вставай! Спочатку я почну з цього безщелепного бомжари, Ентоні Джошуа, і відправлю його в глухий нокаут. А потім я повернуся за добавкою кролячого пирога. О так, Жадібне Пузо готове ще трохи поласувати кролятиною!" – сказав Тайсон.

"Циганський король" додав, що якщо Усик хоче заробити великий гонорар, то йому потрібно побитися лише з ним. Ні Кабаєл, ні Дюбуа, ні Джошуа, на думку Ф'юрі, не принесуть Олександру шалених грошей.

Тайсон запропонував провести трилогію у Лондоні, Нью-Йорку або Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що британець вдвічі поспіль програв Усику за рішенням суддів (18 травня 2024-го та 21 грудня того ж року). Українець завдав йому дебютних поразок на профі-рингу. Після них Ф'юрі вчергове пішов на пенсію.

У квітні 2026-го "Циганський король" переможно повернувся на ринг у бою із росіянином Арсланбеком Махмудовим.

