Верховен – про бій з Усиком: За те, що він зробив у боксі, я знімаю перед ним капелюха

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) висловився про очну зустріч із Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова наводить DAZN Boxing.

Майбутній суперник українця розповів, які відчуття переживає під час зустрічі наживо, а не за допомогою відеозв'язку.

"Він дивовижний чемпіон. Я поважаю його кар'єру. Мені подобається те, що він зробив. Для мене дивитися на нього – це ніби дивитися в дзеркало. Тому що за те, що він зробив у боксі, я знімаю перед ним капелюха. Це неймовірно. І це те саме, що я зробив у кікбоксингу. Тому для мене велика честь і такий привілей бути тут і розділити ринг із цією людиною", – сказав Ріко.

Нідерландець додав, що Усик не недооцінює його як суперника. За його словами, Олександр добре розуміє, проти кого він протистоятиме у рингу та який серйозний виклик на нього чекає.

Верховен не став давати гучних обіцянок про перемогу над Усиком, але чудово знає, що більшість віддає звитягу у цій лобовій дуелі саме досі непереможеному українському боксеру.

Раніше повідомлялося, що переможець бою Усик – Верховен, який відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет), отримає спеціальний пояс від Світової боксерської ради.

Легендарний Леннокс Льюїс вже зробив свій прогноз на тріумфатора цього протистояння. Цікаво, що американський боксер Джаррелл Міллер запевнив, що Верховен завдасть Усику дебютної поразки у професійній кар'єрі.

