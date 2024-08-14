Михалик: Відчувається, що Шапаренко зараз є лідером Динамо
Колишній захисник Динамо Тарас Михалик вважає, що Микола Шапаренко зараз є лідером "біло-синіх".
Його слова передає Український футбол.
"Відчувається, що наразі Микола є лідером колективу. Зрозуміло, що є такі ветерани як-от Бущан чи Ярмоленко, лідери і на полі, і в роздягальні. Але серед молодших гравців Шапаренко і Буяльський так само є лідерами команди — це хлопці, які ведуть гру.
Дай Боже не наврочити, адже зараз Шапаренко тільки набирає форму, це було видно і по збірній, і зараз. Коли він набере свою оптимальну форму, я думаю, що він переїде в якийсь топовий європейський чемпіонат", — сказав Михалик.
Зазначимо, що кияни здолали шотландський Рейнджерс у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. У межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з австрійським Ред Булл Зальцбургом.