Михалик: Відчувається, що Шапаренко зараз є лідером Динамо

Колишній захисник Динамо Тарас Михалик вважає, що Микола Шапаренко зараз є лідером "біло-синіх".

Його слова передає Український футбол.

"Відчувається, що наразі Микола є лідером колективу. Зрозуміло, що є такі ветерани як-от Бущан чи Ярмоленко, лідери і на полі, і в роздягальні. Але серед молодших гравців Шапаренко і Буяльський так само є лідерами команди — це хлопці, які ведуть гру.

Дай Боже не наврочити, адже зараз Шапаренко тільки набирає форму, це було видно і по збірній, і зараз. Коли він набере свою оптимальну форму, я думаю, що він переїде в якийсь топовий європейський чемпіонат", — сказав Михалик.