Динамо перемогло Рейнджерс у Шотландії й крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

У шотландському Глазго на "Гемпден-Парк" відбувся матч-відповідь третього кваліфайна Ліги чемпіонів, у якому путівку до наступного раунду розіграли місцевий Рейнджерс та київське Динамо.

Перша зустріч у польському Любліні завершилася нічиєю із рахунком 1:1, тож у Глазго підопічним Олександра Шовковського потрібно було здобувати перемогу — якщо не в основний час, то в додатковий або після серії пенальті.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби, з невеликою кількістю небезпечних моментів. А вже на початку другої 45-хвилинки Рейнджерс залишився удесятьох через вилучення Жефте, який ліктем ударив Караваєва у верховій боротьбі й отримав другу жовту картку.

Попри чисельну більшість, "біло-синім" довгий час було складно відкрити рахунок. Чудову можливість відзначитись голом на екваторі другого тайму змарнував Віталій Буяльський, який не реалізував вихід сам на сам з голкіпером.

Суперники відповідали так само небезпечними атаками й аж до 82 хвилини не було впевненості, що кияни забезпечать собі бодай овертайм. Проте потім Караваєв з правого флангу віддав поперечну передачу на Піхальонка, а той з двадцяти метрів низом поклав м'яч у кут. А ще через дві хвилини Шапаренко у лівому куті штрафного відпасував на Волошина, який влучно пробив у ближній кут.

Динамо у чисельній більшості здобуло гостьову перемогу з рахунком 2:0 та вийшло до стикових матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. До групового раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи залишилось зробити останній крок.

У завершальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів суперником Динамо буде австрійський Зальцбург, який переграв нідерландський Твенте з рахунком 5:4 за сумою двох матчів.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь. 13 серпня

Рейнджерс (Шотландія) — Динамо (Україна) 0:2

Голи: Піхальонок (82), Волошин (84)

Рейнджерс: Батленд — Їлмаз (Девіс, 77), Сауттар, Преппер, Тавернієр, Баррон, Дьоманде (Д.Стерлінг, 68), Жефте, Лоуренс (Матондо, 85), Маккозленд (Черни, 46), Дессерс

Динамо: Бущан — Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко, Бражко, Буяльський (Піхальонок, 75), Кабаєв (Брагару, 75), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 68)