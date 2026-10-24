Визначилась бригада арбітрів на матч Шахтар – Динамо

Комітет арбітрів УАФ визначив суддів, які працюватимуть на матчі 1/8 фіналу Кубка України між Шахтарем і Динамо.

Про це повідомляє УАФ.

Головним рефері поєдинку призначено 36-річного Віктора Копієвського із Кропивницького. У поточному сезоні рефері вже має досвід обслуговування міжнародних зустрічей у кваліфікаціях Ліги Європи та Ліги конференцій. Крім того, на його рахунку три матчі в межах УПЛ, зокрема гра за участю донеччан (Верес — Шахтар 0:3). Матчів київського Динамо у нинішньому розіграші чемпіонату Копієвський поки не обслуговував.

Склад суддівської бригади:

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький).

Асистенти арбітра: Сергій Шлончак (Черкаси), Володимир Нижник (Вінниця).

Четвертий арбітр: Дмитро Євтухов (Дніпро).

Спостерігач арбітражу: Євген Геренда (Калуш).

Арбітр VAR: Олександр Деревінський (Хмельницький).

Асистент VAR: Микола Балакін (Київська область).

Спостерігач VAR: Михайло Овчар (Калуш).

Матч відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток лунатиме о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Динамо в дебютному матчі Кендзьорека перемогло Кудрівку 3:1.