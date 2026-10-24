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Хотів віддати пас Ярмоленку: Піхальонок оцінив свій дебютний гол в сезоні

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 11:13
Хотів віддати пас Ярмоленку: Піхальонок оцінив свій дебютний гол в сезоні
Олександр Піхальонок
Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок висловився про свій перший гол у поточному сезоні, який допоміг команді здолати Кудрівку в УПЛ.

Своїми думками футболіст поділився з Українським футболом.

"Спочатку хотів віддати пас Андрію Миколайовичу, але не був упевнений, що м'яч до нього дійде. Тому вирішив підробити м'яч під ліву ногу й пробити в ближній кут. Добре, що м'яч ковзнув по траві й воротар не зміг виручити свою команду", – розповів хавбек.

Також Піхальонок висловився про те, чи намагалась команда допомогти забити Ярмоленку у його день народження.

"Звісно, хочеться, щоб він побив рекорд, але, на жаль, сьогодні цього не сталося. Сподіваюся, що в наступних матчах йому вдасться це зробити", – додав гравець киян.

Нагадаємо, матч проти Кудрівки в 10 турі УПЛ завершився перемогою "біло-синіх" 3:1.

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Олександр Піхальонок цього сезону зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

У наступному матчі Динамо зустрінеться із Шахтарем у межах 1/8 фіналу Кубку України – гру заплановано на 27 жовтня о 18:00 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що київський гранд продовжив контракт з Миколою Михайленком.

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