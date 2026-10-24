Вийде з цієї ситуації переможцем: Динамо підтримало Петряка після жахливого зіткнення з Дубінчаком

Київське Динамо висловило слова підтримки вінгеру Кудрівки Івану Петряку, який зазнав травми у очній зустрічі 10-го туру УПЛ-2026/27.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба киян у клубних соцмережах.

"Футбол – це гра справжніх чоловіків, і, навіть попри намагання суперників вести боротьбу в межах правил, іноді важко передбачити наслідки того чи іншого контакту. Але спортивне лицарство, на наш погляд, не має обмежуватися ігровим часом і рамками зеленого поля. Тому висловлюємо щиру підтримку Іванові Петряку, його родині, його партнерам і тренерам, усім працівникам Кудрівки. Ми знаємо Івана як позитивну людину і як справжнього бійця, віримо, що він неодмінно вийде з цієї ситуації переможцем. Саме цього бажаємо від усього серця!" – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Петряк був вимушено замінений наприкінці першого тайму після того, як зіштовхнувся головами із захисником киян Владиславом Дубінчаком, який вже перепросив у рідних суперника. Івану надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги.

Раніше президент клубу Роман Солодаренко розповів, що в Івана ушкодження кісткової частини черепа, а тренер Кудрівки Олександр Протченко повідомляв, що його підопічний перебуває у реанімації та почувається більш-менш нормально.

Для Івана цей поєдинок став 10-м у поточному сезоні-2026/27. До ушкодження він встиг відзначитися одним голом. Нагадаємо, що Петряк виступає за Кудрівку літа 2026-го, перебравшись на правах вільного агента.

Саме протистояння закінчилося на користь Динамо – 3:1.