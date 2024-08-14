Динамо зіграє з Зальцбургом у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо зіграє з австрійським Ред Булл Зальцбургом у межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Перший матч відбудеться 21 серпня та буде номінально домашнім для киян, матч-відповідь підопічні Олександра Шовковського проведуть 27 серпня на виїзді.

Зазначимо, що Динамо на шляху до четвертого раунду відбіркового етапу ЛЧ впевнено здолало Партизан із загальним рахунком 9:2 та Рейнджерс. Австрійська команда переграла Твенте за сумою двох матчів (2:1 вдома та 3:3 на виїзді).

У першій грі кияни не визначили сильнішого з шотландцями, пропустивши на останніх секундах, проте в Глазго підопічні Шовковського забили двічі за дві хвилини та здобули перемогу — 2:0.

Нагадаємо, що раніше Динамо гарантувало собі єврокубкову осінь сезону-2024/2025.