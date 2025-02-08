Таловєров: Мотивація на матч проти Ліверпуля – на найвищому рівні

Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров заявив, що команда максимально вмотивована на матч 1/16 фіналу Кубку Англії проти лідера АПЛ, Ліверпуля.

Про це українець розповів у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону, повна версія якого з'явиться згодом на нашому сайті.

"Нам потрібно постаратися показати свій найкращий футбол. На носі багато важливих ігор. За великим рахунком, зараз кожна гра дуже важлива. Тренер не відходить від своїх принципів та стилів гри. На такі команди, як Ліверпуль, додатково налаштовуватися не потрібно. Мотивація і так на найвищому рівні. Ми готуємось на кожну гру як на останню.

Розуміємо, що гратимемо проти найкращої команди світу. Я вважаю, що сильнішого за Ліверпуль зараз немає нікого. У них була гра з Тоттенгемом і тому залишалося менше часу на відновлення. З іншого боку, у червоних велика ротація дуже якісних футболістів".

Максим Таловєров святкує гол з партнерами по Плімуту Пресслужба Плімута

"Ніколи не вболівав за Ліверпуль, але мені багато років імпонувала гра Вірджила ван Дейка – з того моменту, як він почав виступати за мерсисайдів. Відзначу і розкішну лінію нападу команди. Дуже кваліфіковані футболісти, які можуть змінити хід гри та результат матчу.

На "Енфілді" вже грав проти Ліверпуля минулого року. Кожна гра проти такої команди – грандіозний досвід", – підсумував Таловєров.

Нагадаємо, що 24-річний центральний захисник дебютував за Плімут в матчі Чемпіоншипу проти Вест Бромвича. Таловєров допоміг "зеленій армії" здобути першу перемогу з 15 листопада 2024 року та був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Наразі Плімут посідає останнє, 24 місце, в турнірній таблиці другого за силою чемпіонату Англії. Підопічні Мирона Муслича заробили 25 очок у 30 поєдинках. Вже в наступному турі Чемпіоншипу Плімут зустрінеться з Мілволлом, гра запланована на 12 лютого.

Нагадаємо, що Плімут до недавнього часу очолював легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Проте 31 грудня англійці звільнили його через незадовільні результати команди.