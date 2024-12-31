Клуб Чемпіоншипу оголосив про звільнення Руні

Представник Чемпіоншипу Плімут оголосив про звільнення Вейна Руні з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба "пілігримів".

Club Statement | Argyle and Rooney mutually part ways.https://t.co/0KM0pdIRO7#pafc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) December 31, 2024

Нагадаємо, Руні очолив Плімут влітку 2024 року. Після 23 турів Аргайл знаходяться на останньому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 18 очок.

У поточній кампанії Плімут встановив жахливий рекорд в межах Чемпіоншипу, пропустивши рекордний 51 гол у 23 матчах.

Протягом своєї тренерської кар'єри Руні працював у Бірмінгемі, Дербі та Ді Сі Юнайтед.

Раніше повідомлялось, що форвард Манчестер Юнайтед побив рекорд Вейна.