Клуб Чемпіоншипу оголосив про звільнення Руні
Вейн Руні
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Представник Чемпіоншипу Плімут оголосив про звільнення Вейна Руні з посади головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба "пілігримів".
Нагадаємо, Руні очолив Плімут влітку 2024 року. Після 23 турів Аргайл знаходяться на останньому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 18 очок.
У поточній кампанії Плімут встановив жахливий рекорд в межах Чемпіоншипу, пропустивши рекордний 51 гол у 23 матчах.
Протягом своєї тренерської кар'єри Руні працював у Бірмінгемі, Дербі та Ді Сі Юнайтед.
Раніше повідомлялось, що форвард Манчестер Юнайтед побив рекорд Вейна.