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Клуб Чемпіоншипу оголосив про звільнення Руні

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 12:10
Клуб Чемпіоншипу оголосив про звільнення Руні
Вейн Руні
Getty images

Представник Чемпіоншипу Плімут оголосив про звільнення Вейна Руні з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба "пілігримів".

Нагадаємо, Руні очолив Плімут влітку 2024 року. Після 23 турів Аргайл знаходяться на останньому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 18 очок.

У поточній кампанії Плімут встановив жахливий рекорд в межах Чемпіоншипу, пропустивши рекордний 51 гол у 23 матчах.

Протягом своєї тренерської кар'єри Руні працював у Бірмінгемі, Дербі та Ді Сі Юнайтед.

Раніше повідомлялось, що форвард Манчестер Юнайтед побив рекорд Вейна.

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