Таловєров дебютує за Плімут у матчі з Вест Бромвічем
Максим Таловєров
УАФ
Захисник збірної України Максим Таловєров потрапив до основного складу Плімуту на матч 30 туру Чемпіоншипу проти ВБА.
Про це повідомляє пресслужба Аргайл.
Наразі "пілігрими" ведуть боротьбу за збереження місця у другому за значущістю дивізіону Англії, посідаючи останнє місце у турнірній таблиці. Плімут набрав 22 залікові бали до свого активу та відстає від рятівного 21 місця на 7 очок.
Стартовий свисток поєдинку Плімуту та Вест Бромвіча пролунає о 14:30 за київським часом.
Зазначимо, що трансфер Таловєрова став рекордним в історії англійського клубу.