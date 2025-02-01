Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Таловєров дебютує за Плімут у матчі з Вест Бромвічем

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 14:04
Таловєров дебютує за Плімут у матчі з Вест Бромвічем
Максим Таловєров
УАФ

Захисник збірної України Максим Таловєров потрапив до основного складу Плімуту на матч 30 туру Чемпіоншипу проти ВБА.

Про це повідомляє пресслужба Аргайл.

Наразі "пілігрими" ведуть боротьбу за збереження місця у другому за значущістю дивізіону Англії, посідаючи останнє місце у турнірній таблиці. Плімут набрав 22 залікові бали до свого активу та відстає від рятівного 21 місця на 7 очок.

Стартовий свисток поєдинку Плімуту та Вест Бромвіча пролунає о 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що трансфер Таловєрова став рекордним в історії англійського клубу.

Читайте також :
Перед Таловєровим: Балтача, Ребров та інші українці у Чемпіоншипі
Вест Бромвіч Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Максим Таловєров Плімут

Вест Бромвіч

Сікан та Таловєров можуть дебютувати, Забарний протистоятиме Ліверпулю: матчі українців у Європі
Український євровікенд: Циганков повертається, Лунін готується до Барселони
Помічник Слота може покинути Ліверпуль заради роботи з клубом Чемпіоншипу
На крок ближче до повернення в АПЛ: Саутгемптон вийшов у фінал плей-оф Чемпіоншипу
Ліверпуль переграв Вулвергемптон: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Англії

Останні новини