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Таловєров отримав нагороду гравця матчу з ВБА

Олександр Булава — 1 лютого 2025, 23:21
Таловєров отримав нагороду гравця матчу з ВБА
Максим Таловєров
Getty images

Український захисник Плімута Максим Таловєров отримав нагороду гравця матчу за гру з Вест Бромвічем (2:1) у 30 турі англійського Чемпіоншипу.

Оборонець зіграв дебютний матч та провів на полі усі 90 хвилин матчу. Ексгравець ЛАСКа став одним з кращих гравців "пілігримів", отримавши оцінку 7.0. Лише три гравці групи атаки були кращими за Таловєрова – Пухач, Бунду та Сорінола.

Зазначимо, що ця перемога стала першою для Плімуту з 15 листопада 2024 року. У попередніх 16 матчах клуб зазнав вісім поразок та стільки ж разів зіграв внічию.

У наступному матчі Плімут зустрінеться із Ліверпулем в межах Кубку Англії, після чого зіграє матч 31 туру Чемпіоншипу проти Мілволла, який відбудеться 12 лютого.

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