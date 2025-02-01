Таловєров отримав нагороду гравця матчу з ВБА

Український захисник Плімута Максим Таловєров отримав нагороду гравця матчу за гру з Вест Бромвічем (2:1) у 30 турі англійського Чемпіоншипу.

Оборонець зіграв дебютний матч та провів на полі усі 90 хвилин матчу. Ексгравець ЛАСКа став одним з кращих гравців "пілігримів", отримавши оцінку 7.0. Лише три гравці групи атаки були кращими за Таловєрова – Пухач, Бунду та Сорінола.

A colossal display on debut earns Maxi the Fans' POTM award! 🧱 pic.twitter.com/EDPsWW9K0W — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 1, 2025

Зазначимо, що ця перемога стала першою для Плімуту з 15 листопада 2024 року. У попередніх 16 матчах клуб зазнав вісім поразок та стільки ж разів зіграв внічию.

У наступному матчі Плімут зустрінеться із Ліверпулем в межах Кубку Англії, після чого зіграє матч 31 туру Чемпіоншипу проти Мілволла, який відбудеться 12 лютого.