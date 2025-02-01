Плімут в дебютному матчі Таловєрова обіграв ВБА: відома оцінка українця

В матчі 30 туру англійського Чемпіоншипу Плімут Аргайл обіграв Вест Бромвіч Альбіон з рахунком 2:1.

Захисник збірної України Максим Таловєров вийшов в основному складі команди та провів на полі усі 90 хвилин матчу.

Ексгравець ЛАСКа став одним з кращих гравців "пілігримів", отримавши оцінку 7.0. Лише три гравці групи атаки були кращими за Таловєрова – Пухач, Бунду та Сорінола.

Зазначимо, що ця перемога стала першою для Плімуту з 15 листопада 2024 року. У попередніх 16 матчах клуб зазнав вісім поразок та стільки ж разів зіграв внічию.

Чемпіоншип

1 лютого, 30 тур

Плімут – Вест Бромвіч 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Моламбі, 74, 1:1 – Харді, 77 (пен.), 2:1 – Харді, 88

У наступному матчі Плімут зустрінеться із Ліверпулем в межах Кубку Англії, після чого зіграє матч 31 туру Чемпіоншипу проти Мілволла, який відбудеться 12 лютого.