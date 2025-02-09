Слот прокоментував сенсаційну поразку Ліверпуля від Плімута

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував неочікувану поразку команди в матчі 1/16 фіналу Кубку Англії.

Слова нідерландського спеціаліста наводить BBC.

"Чудова гра Плімуту, добрий план на гру. Вони заслуговують на похвалу за підсумками матчу.



Я не можу сказати, що мої хлопці не боролись, вони бились протягом ста хвилин. Обидві команди майже не створювали моментів і все вирішив пенальті. В таких матчах все залежить від одного моменту.



У Плімута є система та план на гру, за якого важко створювати моменти. Звісно, я очікував більшого від своїх гравців, але треба віддати належне супернику.



Я розумію, це дуже боляче для фанатів та гравців, адже ми планували пройти у турнірі якомога далі. Це сумно", – резюмував Слот.