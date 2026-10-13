Лідери Ліверпуля пропустять матч проти ЛАСКа у Лізі чемпіонів

Домінік Собослай, Коді Гакпо та Александр Ісак не потрапили у заявку Ліверпуля на матч проти ЛАСКа у 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Про це інформує сайт англійського гранда.

Раніше провідні гравці не брали участі у поєдинку "мерсисадців" проти Манчестер Сіті у 6-му турі АПЛ (поразка 0:3).

Усі троє зіштовхнулися з різними проблемами під час міжнародної паузи. Гакпо та Ісак отримали посередні ушкодження, а от капітан збірної Угорщини має м'язову перевтому.

Матч ЛАСК – Ліверпуль відбудеться 14 жовтня о 19:45 (за київським часом).

Нагадаємо, що підопічні Андоні Іраоли із перемоги над мадридським Атлетико (2:1) стартували у поточному розіграші ЛЧ. Натомість ЛАСК мінімально програв у першому турі АЕКу Олександра Зубкова (0:1).