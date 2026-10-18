Повинен зробити з цього висновки: тренер Брентфорда – про вилучення Ярмолюка

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс висловився про ситуацію із вилученням Єгора Ярмолюка у матчі 7-го туру АПЛ-2026/27 проти Ліверпуля.

Слова наставника цитує BBC.

"Я почувався комфортно і відчував, що ми поступово додаємо. Ми здобували трохи більше контролю над грою, імпульсу та віри в те, як ми граємо. Вилучення стало певним зрівняльним фактором. Я вважаю, що в епізоді з червоною карткою ми мали зіграти краще. Думаю, Ярмолюк повинен зробити з цього висновки, і він це зробить. Він дивовижний хлопець, і він мені дуже подобається. Нам потрібно розібратися в своїх діях", – заявив коуч "бджіл".

Український півзахисник вийшов у стартовому складі "червоно-білих" та залишив команду у меншості під завісу першого тайму. Перед цим Брентфорд відкрив рахунок у зустрічі завдяки голу Льюїса-Поттера.

Вже у меншості "бджоли" втратили переможний результат та у підсумку програли Ліверпулю з рахунком 1:2.

Після поєдинку Ярмолюк публічно перепросив через свою червону картку.

Додамо, що його нинішній клуб, за який він виступає з літа 2022-го, посідає 6-те місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 10 балів. "Мерсисайдці" завдяки перемозі в очній дуелі тепер займають 5-ту сходинку (12 очок).