Максим Таловєров: Ментально готувався до гри в Англії, я готовий до інтенсивного футболу

Минулого тижня Максим Таловєров підписав контракт з аутсайдером британського Чемпіоншипа (друга за значимістю ліга Англії) Плімут Аргайл.

Гравець збірної України коштував, за інформацією ЗМІ, "Зеленій армії" 2 мільйони євро. Захисник з поважними габаритами (зріст 196 см) посідає четверте місце в Плімуті за трансферною вартістю і 36 місце в рейтингу найдорожчих українських футболістів.

Центрбек збірної України уже встиг дебютувати в Чемпіоншипі, причому був визнаний найкращим гравцем матчу. А вже завтра, 9 лютого, Максима та його команду в межах четвертого раунду Кубка Англії екзаменуватиме Ліверпуль, який приїде до Плімута на Home Park Stadium.

Plymouth Argyle Football Club

Кореспондент "Чемпіона" Мирон Гойхман розпитав Таловєрова про:

майбутній матч з лідером АПЛ;

та перші враження від дебюту в Чемпіоншипі;

адаптацію в новій країні;

та про фанатів Плімута.

Ліверпуль

– Максе, підготовка до гри з Ліверпулем на фінішній прямій?

– Нам потрібно постаратися показати свій найкращий футбол. На носі багато важливих ігор. За великим рахунком, зараз кожна гра дуже важлива. Тренер не відходить від своїх принципів та стилів гри. На такі команди, як Ліверпуль, додатково налаштовуватися не потрібно. Мотивація і так на найвищому рівні. Ми готуємось на кожну гру, як на останню.

Розуміємо, що гратимемо проти найкращої команди світу. Я вважаю, що сильнішого за Ліверпуль зараз немає нікого. У них була гра з Тоттенгемом і тому залишалося менше часу на відновлення. З іншого боку, у червоних велика ротація дуже якісних футболістів.

– У дитинстві за Ліверпуль не вболівали?

– Ні. Але мені багато років імпонувала гра Вірджила ван Дейка – з того моменту, як він почав виступати за Ліверпуль. Відзначу і розкішну лінію нападу команди. Дуже кваліфіковані футболісти, які можуть змінити хід гри та результат матчу.

– У вас уже був досвід виступів на Енфілді?

– Так, грав проти Ліверпуля минулого року. Кожна гра проти такої команди – грандіозний досвід.

Чемпіоншип

– Які враження від дебюту в Англії, у якому Плімут переміг Вест Бромвіч?

– Тільки позитивні. Команді вдалося взяти такі потрібні три очки. Але часу радіти немає, оскільки загальна ситуація не дуже змінилася. Треба продовжувати працювати, набирати очки та йти до мети – зберегти місце у лізі.

Максим Таловєров у дебютному матчі за Плімут Plymouth Argyle Football Club

– Ви справді відмовилися від призу найкращому гравцю матчу на користь партнера Раяна Гарді?

– Так. Незадовго до кінця матчу оголосили, що я став найкращим гравцем. Після свистка мені вручили статуетку, але я відразу вирішив передати її нашому нападнику Раяну Гарді. Він вийшов на заміну та забив такі важливі 2 голи. Думаю, Раян заслужив на цей приз.

– Чи відчули у грі вищу інтенсивність та швидкість порівняно з австрійською бундеслігою? Чи готові до такого?

– Однозначно відчув. З перших хвилин. Ментально до цього готувався і розумів, що моя остання повноцінна гра була ще в грудні, і буде непросто. Слава Богу, впорався. При цьому усвідомлюю, що ще потрібно звикнути грати в такому ритмі. Дуже важливими будуть найближчі тижні – ігри будуть кожні 2-3 дні. Чи я готовий? Впевнений, що так. Багато працюватиму і в команді, і з моїм індивідуальним тренером з фізпідготовки, щоб бути ще краще готовим.

– Чим вразила атмосфера під час дебютного матчу?

– Атмосфера була просто фантастичною. Вразило те, що всю гру нас підтримували усі вболівальники, увесь стадіон. В інших країнах переважно йде підтримка від фанатської трибуни. Решта реагують лише на важливі моменти – голи чи сейви. Тут, таке враження, що постійно кричать, аплодують і весь стадіон живе грою.

Plymouth Argyle Football Club

– Був уже контакт із фанами?

– Так, ще під час розминки чув їхню підтримку. Після гри мене, як найкращого гравця, запросили у ВІП-ложу і там теж була класна атмосфера. Було дуже приємно чути багато слів підтримки. Там було близько 400 вболівальників, які жили цією перемогою. Всі казали мені – ласкаво просимо до Плімута. Багато хто пропонував мені допомогу у розв'язанні побутових проблем. Я відчув, що це маленьке містечко живе футболом.

– Чим відрізняється англійський футбол від австрійського?

– Абсолютно всім. Я вже говорив про велику інтенсивність у грі. Раніше я вважав, що австрійська бундесліга не так сильно відстає від Чемпіоншипу. Але вже відчув різницю. Тут будь-який футболіст у кожному епізоді бореться, вигризає м'яч, намагається грати вертикальніше. Вразило, що всі непоступливі – і захисники, і півзахисники, і форварди. Велика різниця у підготовці. Тут усі працюють на тренуваннях на повну потужність. Якщо кажуть, що треба зробити 3 підходи по 10, то всі зроблять саме так. Плюс багато хто ще індивідуально працює додатково з персональними тренерами.

Муслич

– Які шанси у Плімута вибратися з трясовини?

– Поки що ми на останньому місці. Але по тому, як команда працює на полі та поза ним, вона заслуговує на краще. Я не грав за Плімут у першому колі й не знаю, в чому були проблеми. Нині у нас новий тренер – Мирон Муслич. Дуже сподіваюся, що ми прогресуватимемо і зможемо вирішити завдання збереження місця в Чемпіоншипі.

– Як пройшов перший контакт із тренером? На якій позиції він бачить вас насамперед – центрального захисника чи опорника?

– Мій досвід говорить про те, що особисте спілкування з тренером – дуже важливе. Для мене дуже важливо, коли тренер тебе цінує. Я багато спілкувався з ним, ще до приїзду до Англії – за допомогою відеоконференцій та телефоном. Тренер докладно розповідав, якою хоче бачити команду - тактику, стиль гри, свої принципи у футболі та чого чекає від мене. Перший контакт наживо вийшов коротким. Я був у медіазоні, ми записували ролик. І в цей момент він теж зайшов із якогось питання. Ми просто привіталися і перекинулися парою слів.

Максим Таловєров у роздягальні Плімута Plymouth Argyle Football Club

У тренувальному процесі часто спілкуємось. Перед першою грою він окремо розмовляв з усіма новачками, а потім ще зі мною та другим центральним захисником Ніколою Катичем. Щодо позиції, то він бачить мене насамперед на місці центрального захисника.

– Коли вперше почули слово Плімут? Знали про існування цієї команди до того, як отримати пропозицію?

– Звісно, ​​знав. Не можу сказати, що стежив за кожною грою. Але стежив з дитинства за іграми в Англії й багато знав про Прем'єр-лігу та Чемпіоншип. Мене завжди вражало, що у Кубку, наприклад, навіть маловідомі команди давали бій грандам.

– Знаєте, який ви за рахунком українець у Чемпіоншипі?

– Не дізнавався, але цікаво. Підкажіть (посміхається)?

– П'ятий – після Балтачі, Реброва, Кухаревича та Русина.

Чим Плімут кращий за Париж

– Максе, давайте в нашій розмові трохи вийдемо за межі поля. Чи бачили щось вже в місті?

– Поки що часу не так багато. В основному бачу лише готель та стадіон, бо у нас дворазові тренування. Проходить період адаптації. Після тренувань потрібен сон та відновлення. Але вдень трохи гуляю після денного сну. Насамперед впало в очі, що містечко – дуже чисте й охайне. До приїзду сюди я провів кілька днів у Парижі – чекав британську візу. Різниця саме в чистоті. Після приїзду в Плімут це одразу впало в очі.

– Як у вас з англійською?

– Чудово, все розумію без перекладача. Дякую батькам, які з дитинства возили мене до репетиторів. Єдине – треба звикнути до британського акценту. Він трохи відрізняється від американської англійської. Навіть, я сказав би, сильно відрізняється. Але я дуже радий, що все розумію, і особливих проблем немає.

– Хтось із партнерів зі збірної України допомагає порадами з адаптацією в Англії?

– Увесь час, коли я ще грав в Австрії, спілкувався з хлопцями, які грали в Англії. Вони мені розповідали про особливості їхнього життя – як футбольного, так і поза полем. Коли з'явився варіант із Плімутом, вони мене підтримали. Загальну картину ми завжди обговорювали, і я добре знав її ще до приїзду сюди.

Максим Таловєров (зліва) та Юхим Конопля в матчі за збірну України УАФ

– Які завдання поставили собі цього року?

– Насамперед – допомогти своєму новому клубу залишити зону вильоту. Ну й зростати як гравцю, отримувати досвід у такому сильному чемпіонаті, розвивати свої сильні та покращувати слабкі сторони. Щасливий, що навколо – багато людей, які готові мені в цьому допомогти. До ідеалу дуже далеко. Моя справа – працювати та вірити, що все віддасться.

Також попереду важливі ігри у плейоф для збірної України, тому я маю своєю грою показати, що відповідаю рівню національної команди та готовий конкурувати з іншими захисниками.