У першому таймі суперник був краще за нас: Іраола – про перемогу над Вільярреалом у Лізі чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола висловився про яскраву перемогу своєї команди над Вільярреалом у Лізі чемпіонів.

Слова фахівця передає BBC.

На думку іспанця, гра була на зустрічних курсах і у певні моменти його підопічні втрачали концентрацію, але загалом він задоволений результатом матчу.

"У першому таймі суперник був краще за нас, у другому – краще грали вже ми. Команда добре реагувала на тиск, але у моменти, коли гравці розслаблялись – нас карали за це. Проти таких суперників не можна втрачати концентрацію.

Добре, що нам вдалось відігратись, але цього сезону ми пропускаємо надто багато", – розповів Іраола.

Також наставник "червоних" висловився про прогрес 18-річного вінгера Ріо Нгумоа.

"Я дуже задоволений Ріо. Він намагається покращити все, що ми прагнемо виправити. Він набагато частіше грає на правому фланзі й дуже добре адаптувався.

При грі в обороні у нього були проблеми, але загалом у другому таймі все стало набагато краще. Нгумоа стає універсальним гравцем", – резюмував Іраола.

За підсумками туру "скаузери" набрали 9 очок з 9 можливих і посідають друге місце у турнірній таблиці загального етапу ЛЧ, поступаючись лише ПСЖ за додатковими показниками.

У наступному матчі суперником Ліверпуля стане Брайтон в АПЛ – гра відбудеться 25 жовтня о 16:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ексфорвард Ліверпуля оголосив про завершення кар'єри.